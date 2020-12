Incidente a Sovico, si schianta in moto contro il guardrail e 'vola' per 20 metri: uomo grave

Un volo di oltre venti metri sull'asfalto e la corsa in ospedale a sirene spiegate. Grave incidente stradale nella nottata di giovedì 24 dicembre a Sovico, comune brianzolo alle porte di Monza.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata verso l'una dalla la Sp6, all'altezza di viale Lombardia. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso per prestare soccorso a un uomo di 31 anni, che era in sella a una moto. Il centauro, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo, si sarebbe schiantato con un guardrail e sarebbe stato sbalzato dal mezzo.

L'uomo - cittadino di origine romena che risulta residente a Sesto San Giovanni - è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sono gravi ma non versa in pericolo di vita: nell'impatto ha riportato un trauma al torace, al bacino e la frattura del femore.

A Sovico sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Al vaglio degli investigatori anche la possibilità che possa esserci un altro veicolo coinvolto.