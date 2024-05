Schianto tra moto e auto in tangenziale: uomo grave, 7 chilometri di coda

Grave incidente martedì mattina in tangenziale est a Milano. Poco prima delle 9, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro nel tratto tra le uscite di Rogoredo e l'innesto per l'autostrada A1.

Ad avere la peggio è stato un uomo di circa 30 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Sbalzato dalla motocicletta dopo lo scontro con la macchina, ha riportato traumi agli arti inferiori e superiori e un serio trauma toracico. Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso: le sue condizioni sono delicate. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada: stando ai primi accertamenti, sembra che sia stato proprio il motociclista a tamponare il veicolo.

L'incidente ha mandato in tilt la circolazione sulla tangenziale, proprio nell'ora di punta. Serravalle, la società che gestisce la Est, segnala 7 chilometri di coda con "le corsie di marcia e di sorpasso occupate".