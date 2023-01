Schianto moto-Tir: morto un 35enne

Ha perso la vita a 35 anni dopo uno schianto tra la sua moto e un tir. L'incidente poco prima delle 16 di martedì 10 gennaio, sulla statale Mantovana, nella località Tre Strade di San Colombano al Lambro, hinterland sud di Milano.

Sul posto sono accorsi ambulanze del 118, polizia locale e carabinieri di San Donato Milanese. Fatale, purtroppo, l'impatto, che non ha lasciato scampo al 35enne, caduto dopo lo scontro con il camion.

Il sinistro è avvenuto all'altezza di una svolta, in un punto già più volte segnalato per la sua pericolosità che è già stato teatro di diversi incidenti. Trasportata in codice verde per lo choc la conducente del Tir, una 41enne.