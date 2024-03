Donna travolta da una moto: sbatte la testa e finisce in coma. L'incidente

Una donna in gravissime condizioni in ospedale. Un motociclista totalmente illeso dopo lo scontro. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì in viale Monte Resegone ad Arese (Milano).

La richiesta di soccorso, come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è arrivata attorno alle 17.30. All'altezza del civico 49 una donna - di circa 70 anni ma ancora da identificare - è stata travolta da una motocicletta guidata da un uomo. Per la signora, sbalzata contro l'asfalto con violenza, le conseguenze sono state gravissime. Secondo la centrale operativa del 118, intervenuto con due equipaggi su ambulanza e automedica, ha riportato un grave trauma cranico ed è stata intubata sul posto prima del trasferimento all'ospedale San Carlo di Milano.

Il motociclista è rimasto illeso dopo l'incidente. Per fare i rilievi e capire la dinamica, in viale Monte Resegone sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Rho. Il traffico lungo la strada è rimasto rallentato a lungo.