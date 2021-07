Incidente in moto, cade e striscia per 20 metri: portato via in codice rosso

Un uomo di 47 anni portato via in ambulanza in codice rosso. Questo il bilancio del grave incidente motociclistico avvenuto in viale Lombardia verso le 13.30 a Trezzo sull'Adda, hinterland nord est di Milano.

Pesanti i traumi riportati alla spalla, al torace e all'addome dal motociclista, che dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato portato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano.

La dinamica del sinistro è in via di accertamento, ma l'ipotesi è che si sia trattato di una caduta autonoma durante il tentativo del motociclista di sorpassare un'auto. Dopo l'impatto, il 47enne ha strisciato per 20 metri sull'asfalto. Al momento dell'arrivo dell'Azienda regionale emergenza urgenza, comunque, era cosciente anche se non ricordava quanto appena accaduto e ripeteva, confuso, le stesse frasi.