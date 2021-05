Incidente a sud di Milano, grave un motociclista

L'impatto poco prima delle 16 in via Bazzi. Sul posto polizia locale, due ambulanze e automedica

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente con la sua moto. È successo nel pomeriggio di venerdì 28 maggio in via Carlo Bazzi, zona sud di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, e polizia locale di Milano. A causa dei gravi traumi riportati nell'impatto, il 59enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

Gli agenti hanno lavorato sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi di legge utili a ricostruirne la dinamica e individuarne le responsabilità. Al momento sembrerebbe che non visiano altri veicoli coinvolti: il motociclista potrebbe essersi schiantato dopo aver perso il controllo, per cause ancora da accertare.