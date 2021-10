Incidente a Milano, motociclista ventenne in arresto cardiaco

/ Via Pietro Colletta

Un ventenne in arresto cardiocircolatorio. Questo il drammatico esito dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, verso le 18.30, in via Pietro Colletta (vicino a piazzale Lodi), dove il ragazzo, a bordo di una moto, si è scontrato con un'automobile.

Sul posto sono accorsi 118 e polizia locale di Milano e di Stato. A causa del violento schianto il giovane è sbalzato di circa 8 metri e al momento dell'arrivo dei soccorritori era in arresto cardiaco. È stato trasportato con manovre rianimatorie in corso all'ospedale san Carlo di Milano: gravissime le sue condizioni.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e individuarne le responsabilità sono affidati agli agenti della locale. L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico nella zona.