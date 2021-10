Incidente a Milano, schianto tra auto e moto: grave un uomo

Grave incidente stradale giovedì mattina a Milano. Pochi minuti dopo le 8, stando a quanto finora appreso, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro in via Goffredo da Bussero, in zona Niguarda.

Secondo quanto riferito da Areu - che ha inviato sul posto gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica - ad avere la peggio è stato un uomo di 49 anni, che guidava il mezzo a due ruote. Nell'impatto con la vettura ha riportato un trauma cranico commotivo, la frattura del polso e una frattura esposta all'arto inferiore. Medicato sul posto, il 49enne è poi stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda: le sue condizioni sono giudicate molto delicate.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono invece stati affidati agli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di accertare le cause dello schianto ed eventuali responsabilità. Traffico rallentato in via Goffredo da Bussero e nel vicino viale Fulvio Testi.