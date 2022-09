Frontale con la moto contro un furgone: morto 21enne

Troppo gravi i traumi che aveva subìto nell'incidente. Erik Fetahu, il ragazzo di 21 anni che il 26 agosto si era schiantato in moto contro un furgone, si è spento dopo quasi una settimana di ricovero. I medici avevano provato a salvarlo amputandogli una gamba gravemente compromessa, ma nemmeno questo è servito a tenerlo in vita.

Il sinistro era avvenuto a San Rocco, nel Lodigiano, e il ragazzo era stato elitrasportato a Pavia. La sua moto - come spiegava Il Piacenza - si era scontrata frontalmente con un furgone nella curva - già teatro di svariati incidenti, anche mortali - per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Codogno (Lo).

Residente a Lodi, Fetahu era di origine albanese. Appassionato di motori, lavorava alla Abb ed era stato candidato alle elezioni comunali con la lista Buongiorno Lodi, a sostegno dell'attuale sindaco Andrea Furegato. In tanti lo ricordano come un ragazzo entusiasta e volenteroso.