Si schianta in moto contro un camion: 21enne gravissimo

Un 21enne ha riportato lesioni gravissime dopo essersi schiantato in moto contro un camion. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 26 agosto a San Rocco, nel Lodigiano. Il ragazzo è stato elitrasportato a Pavia.

La moto del giovane - come spiega Il Piacenza - si è scontrata frontalmente con un furgone nella curva - già teatro di svariati incidenti, anche mortali - per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Codogno (Lo). Il ragazzo rimasto ferito risiede a Lodi. Difficili le operazioni per soccorrerlo: caricato a bordo dell'elisoccorso, è stato poi portato in volo al San Matteo di Pavia.

L'impatto violentissimo (la ruota anteriore della moto si è staccata ed è rimasta incastrata sotto il mezzo) ha fatto sbalzare il 21enne oltre il guard rail, per finire infine, dopo un volo di circa 6 metri, tra la vegetazione a lato della carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 da Piacenza con l'auto medica e l'elisoccorso di Milano, e i vigili del fuoco. Il traffico è completamente bloccato.