Incidente a Milano, schianto contro un'auto: motociclista gravissimo

Un motociclista rimasto ferito in maniera gravissima dopo essere rimasto coinvolto in uno schianto con un'auto. Incidente in via Fezzan, Quartiere Ebraico, nella tarda mattinata di martedì 26 gennaio. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano.

A causa dei seri traumi riportati nell'impatto il ferito, 40 anni, è stato soccorso e intubato dagli operatori del 118, per poi essere trasportato, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

Al momento, riferiscono dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo - che è stato rinvenuto in arresto cardiaco e poi rianimato - è in pericolo di vita. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati agli agenti della polizia locale.