Incidente a Milano, schianto auto-moto: una ferita grave

Grave incidente auto-moto all'incrocio tra via Luigi Ornato via del Regno Italico, zona Parco Nord di Milano (vicino al supermercato Lidl), nel pomeriggio di giovedì 30 dicembre, intorno alle 15. Ad avere la peggio una 45enne che si trovava sul motociclo come passeggera. Sul posto tre ambulanze e un'automedica del 118, un mezzo dei vigili del fuoco e polizia locale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la 45enne è stata trasportata in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano. Portato invece in giallo al San Gerardo di Monza il conducente della moto, un 39enne, che ha accusato un trauma alla gamba e alla spalla. Mentre l'automobilista, una 56enne, è stata soccorsa perché in stato di forte agitazione, ma senza che avesse riportato conseguenze fisiche.

In base a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, nonostate i molteplici traumi riportati nell'impatto (al cranio, all'addome, a un braccio e a una gamba), la motociclista al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e dall'ospedale riferiscono che non dovrebbe correre pericolo di vita. Affidati agli agenti della locale, che si sono anche occupati di gestire la viabilità nella zona, i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e chiarirne le responsabilità.