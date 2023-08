Perde il controllo e cade con la moto: grave ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è rovinato a terra. Il fatto è avvenuto in via Padova, all'altezza di via Arici, intorno alle 8 di domenica.

Le condizioni del giovane sono apparse subito serie. Sul posto 118 Areu Lombardia ha inviato un'automedica e un'ambulanza. I soccorritori hanno stabilizzato il ferito e l'hanno portato al San Raffale. Non è in pericolo di vita, anche se nella caduta ha rimediato diversi traumi.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Gli agenti della polizia locale stanno effettuando i rilievi. La sede stradale è stata liberata dopo poco. Qualche ora prima, non lontano, un altro incidente aveva coinvolto una vettura e uno scooter, con un altro ferito.