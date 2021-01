Incidente a Milano, sbanda con la moto e si schianta: grave un uomo

L'incidente alle 6.30 in via Rembrandt. Un uomo di 42 anni in codice rosso al Niguarda

Grave incidente stradale venerdì mattina a Milano, dove un uomo di 42 anni - C.C. le sue iniziali - è rimasto ferito in maniera seria in uno schianto in moto. La tragedia si è consumata attorno alle 6.30 in via Rembrandt, nel tratto in cui poi la strada diventa via Novara.

Stando alle primissime informazioni apprese, il 42enne - che era in sella a una motocicletta - avrebbe perso il controllo del mezzo da solo e sarebbe finito al suolo, sbattendo con violenza la testa sull'asfalto.

Quando i soccorritori del 118 - intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica - lo hanno raggiunto, l'uomo era incosciente e non rispondeva agli stimoli. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato carico in ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda: a preoccupare i dottori è soprattutto il grave trauma cranico che ha riportato nella caduta.

I rilievi del caso sono invece stati effettuati dalla polizia locale, al lavoro per ricostruire con esattezza cause e dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto.