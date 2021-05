Un ragazzo molto grave dopo incidente in moto in centro a Milano

Lo schianto poco prima delle 3 di notte in via Sforza. Accorsi 118 e polizia locale di Milano

Un ragazzo di 28 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto. È accaduto poco prima delle 3 in via Francesco Sforza, zona Crocetta. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e automedica, e la polizia locale di Milano.

In base a una prima ricostruzione, il giovane motociclista sarebbe caduto dal veicolo, un Gilera 50cc, dopo averne perso il controllo e senza essere urtato da altri mezzi. Nella caduta il ragazzo si è andato a schiantare contro il palo della fermata Atm. Molto gravi i traumi riportati nell'impatto: dopo averlo stabilizzato i soccorritori l'hanno trasportato - in codice rosso - all'ospedale Policlinico di Milano.

Al momento dell'arrivo delle ambulanze il 28enne non era cosciente, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza. Al momento non è purtroppo escluso per lui il pericolo di vita. I rilievi di legge per ricostruire con più precisione la dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della locale.