Motociclista si schianta contro un'auto e viene sbalzato per diversi metri

Un motociclista di 34 anni portato all'ospedale in codice rosso dopo essersi schiantato contro un'auto e aver fatto un volo di alcuni metri. L'incidente verso le 9.20 in viale Berbera angolo via del Regno Italico, zona Parco Nord.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118. Il 34enne è stato soccorso e portato al Niguarda per una frattura esposta e scomposta di tibia e perone. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso l'automobilista.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno effettuando tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro.