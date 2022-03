Incidente in viale Sarca a Milano, schianto auto-moto: 2 ferite

Due donne trasportate in ospedale con diversi traumi e alcune fratture. Questo il risultato dell'incidente auto-moto, avvenuto in viale Sarca intorno alle 14 di mercoledì 16 marzo.

Sul posto due ambulanze e una pattuglia della polizia locale. Per cause ancora in via di accertamento l'auto, guidata da una 48enne, e uno scooter, condotto da una 19enne, si sono schiantati.

Nell'impatto la giovane scooterista ha riportato traumi alla testa, alla schiena e al piede, oltre a una frattura alle dita della mano sinistra. I soccorritori l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Anche l'automobilista è stata portata in giallo, al Fatebenefratelli, per una frattura scomposta al polso e un trauma cranico.

I rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità sono stati effettuati dagli agenti della locale.