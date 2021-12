Incidente stradale a Milano in viale Fulvio Testi: cade dalla moto, portato in ospedale

Incidente stradale a Milano, in via Santa Monica angolo viale Fulvio Testi, nel pomeriggio di mercoledì 15 dicembre. E' successo pochi minuti prima delle sei. Un motociclista, per ragioni che saranno chiare dopo i rilievi stradali, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'automedica ed un'ambulanza. Il ferito - un uomo di trentasette anni - è stato medicato e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

Dei rilievi si occupa la polizia locale. Il traffico in viale Fulvio Testi è rimasto bloccato per un po'.