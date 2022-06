Grave incidente lungo la via Emilia: motociclista in coma

Un motociclista di 38 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Varese dopo un incidente lungo la via Emilia, all'altezza di via Rocco Brivio a San Giuliano Milanese. Lo schianto tra la moto guidata dall'uomo, una Kawasaki 1000, e un'auto, una Lancia Y, si è verificato nella serata di martedì, poco prima delle 21.

Sul posto dello scontro, la cui dinamica non è ancora chiara, sono intervenuti tre mezzi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza: ambulanza, automedica ed elisoccorso. Proprio con l'elicottero, il personale sanitario ha trasferito il ferito al Circolo di Varese, dopo averlo stabilizzato sul luogo dell'incidente. Il 39enne, residente a San Donato Milanese, è in coma.

Alla guida della vettura c'era una donna di 29 anni, residente a San Giuliano. La conducente è rimasta illesa ma è stata portata all'ospedale di Melegnano in codice verde per lo choc.

I rilievi sono stati realizzati dagli agenti della polizia locale di San Giuliano Milanese. Secondo quanto riferito dagli uomini guidati dal comandante, Fabio Allais, entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Milano. Il centauro, dopo lo scontro, è 'volato' a diversi metri dal punto dell'impatto. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese. La via Emilia è rimasta chiusa per circa 3 ore nel tratto tra Melegnano e San Giuliano, con importanti conseguenze per il traffico.

I rilievi dopo l'incidente in via Emilia: foto