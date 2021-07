Grave incidente in via Ponte Nuovo a Milano: 31enne in coma

/ Via Ponte Nuovo

Un motociclista di 31 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda dopo un grave incidente stradale in via Ponte Nuovo a Milano.

La moto guidata dal 31enne si è schiantata con un'automobile intorno alle 2.40 di giovedì. La gravità delle conseguenze dello scontro è stata evidente fin da subito. Sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso.

Il personale sanitario ha trasportato il ferito in prognosi riservata in ospedale. Il 31enne, secondo quanto comunicato dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è in coma.

La polizia locale è intervenuta con diverse pattuglie in via Ponte Nuovo per fare i rilievi. Il lavoro dei 'ghisa' è durato tutta la notte. La dinamica, stando a quanto emerge da piazzale Beccaria, è ancora da comprendere e ricostruire.