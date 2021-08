Grave incidente in via Novara a Milano: motociclista in coma

/ Via Novara

Giovedì mattina si è consumato un grave incidente lungo via Novara a Milano. Poco prima delle 9 un motociclista si è scontrato con un camion ed è finito in coma. L'uomo, un 44enne, è stato infatti intubato dal personale dell'automedica dell'ospedale Sacco intervenuto per cercare di salvargli la vita. E a sirene spiegate è stato trasportato dall'ambulanza presso la clinica Città Studi, dall'altra parte della città.

A ricostruire i drammatici momenti del soccorso è la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivata complessivamente con tre mezzi. Il 44enne è stato l'unico ferito dell'incidente.

La polizia locale ha chiuso il tratto di via Novara, tra il Bosco in Città e il parcheggio di Trenno, per fare i rilievi. La dinamica è al vaglio degli agenti di piazzale Beccaria.

Incidente in viale Misurata

Poco più tardi, un altro motociclista è stato soccorso in codice rosso dal 118 a Milano. In viale Misurata un centauro ha avuto la peggio dopo uno scontro con un'auto: ha riportato una frattura esposta agli arti inferiori.