Incidente a Lainate: motociclista in coma dopo lo schianto

Un motociclista di circa 40 anni è in gravi condizioni dopo un incidente contro un camion alle prime luci dell'alba di giovedì, lungo la Strada provinciale 300 a Lainate.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato due equipaggi in codice rosso. Ambulanza e automedica sono intervenute a sirene spiegate, attorno alle 6.30: il ferito è subito apparso in gravi condizioni a causa dei traumi cranico e toracico riportati. Per i soccorritori dell'automedica di Garbagnate è stato necessario intubarlo prima di trasferirlo all'ospedale di Legnano. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, come nella maggior parte d'incidenti analoghi.

Per gestire il traffico e garantire sicurezza ai soccorritori sul luogo dell'incidente, sono arrivate anche le pattuglie di polizia locale di Lainate e carabinieri della Compagnia di Rho. Ai "ghisa" il compito di fare i rilievi per comprendere la dinamica.