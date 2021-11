Incidente auto-moto a Milano, 29enne ferito gravemente

Un ragazzo di 29 anni intubato e portato all'ospedale in codice rosso. Questo il pesante bilancio dell'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno all'una, in piazza Gobetti, zona Lambrate. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano.

In un violento schianto tra la sua moto, una Bmw, e un'auto Renault, il 29enne, che a causa dell'urto è andato a impattare anche contro alcuni veicoli in sosta, ha riportato un trauma e una profonda ferita alla testa e altri traumi al bacino e a una gamba. Dopo averlo stabilizzato i soccorritori l'hanno intubato e poi portato all'ospedale san Raffaele di Milano in codice rosso. Al momento dell'arrivo delle ambulanza, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, il giovane motociclista era sveglio.

Per fare luce sulla dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità è al lavoro la polizia locale. In base a una prima ricostruzione degli agenti, l'impatto, un frontale-laterale avvenuto mentre l'auto proveniva da via Rombon e la moto da via Bottesini, sarebbe avvenuto perché l'automobilista avrebbe bruciato un semaforo rosso.