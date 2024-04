Motociclista in fin di vita dopo un incidente: rianimato sul posto

I soccorritori lo hanno caricato in ambulanza mentre cercavano ancora di rianimarlo. Lotta tra la vita e la morte un motociclista di circa 20 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in via Enrico Fermi a Rho (Milano).

Lo schianto, all'incrocio tra con via Enrico Mattei, è avvenuto poco prima delle 13 di mercoledì. Immediatamente l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) si è attivata inviando due equipaggi su ambulanza e automedica in codice rosso. Il ragazzo è stato trovato incosciente a terra e col cuore fermo. Le manovre di rianimazioni sono quindi iniziate da subito e d'urgenza sono partiti con l'ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

La dinamica sull'accaduto è in mano alla polizia locale di Rho, guidata da Antonino Frisone. Secondo i primi rilievi, il centauro si è scontrato con un'auto in manovra di svolta. Gli agenti stanno verificando a che velocità andassero i veicoli coinvolti e quale dei due conducenti non ha rispettato la precedenza. Nel posto esatto dello schianto non ci sono telecamere che possano dare una mano agli investigatori.