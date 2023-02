Schianto auto-moto: un ferito grave

Un motociclista di 63 anni portato all'ospedale in codice rosso. Questo il risultato di un violento schianto auto-moto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 a Milano in via Francesco Albani, all'altezza di via Silva, zona Lotto.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale. A causa di un trauma cranico e di una frattura al braccio, il 63enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda in rosso. I pesanti traumi riportati dall'uomo sono dovuti al fatto che a causa dell'impatto è stato sbalzato per alcuni metri.

Affidati agli agenti della locale i rilievi che occorreranno per ricostruire la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità.