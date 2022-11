Incidente in corso Buenos Aires, motociclista in arresto cardiaco

Un motociclista trasportato all'ospedale in codice rosso. Incidente in corso Buenos Aires nella mattinata di martedì 1 novembre, intorno alle 9.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano. L'uomo, che dovrebbe avere circa 30 anni (ma del quale non è ancora nota l'anagrafica), è stato soccorso in arresto cardiaco e accompagnato d'urgenza al Niguarda.

Gli agenti della locale stanno effettuando i rilievi che occorreranno per ricostruire la dinamica del sinistro. In base a una prima ricostruzione, sembra che il giovane stesse procedendo sul rettilineo a bordo di una moto Piaggio, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo finendo nella corsia con senso di marcia opposto.

Ad essere coinvolta nell'incidente sarebbe anche un'auto. Alle 12.30 il traffico su corso Buenos Aires è ancora bloccato da piazzale Lima fino all'intersezione con via Plinio e da piazzale Oberdan fino all'incrocio con via Petrella.