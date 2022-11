Cade e viene travolto da un'auto: morto motociclista

Un motociclista ha perso la vita dopo la corsa in ospedale. Incidente mortale in corso Buenos Aires nella mattinata di martedì 1 novembre, intorno alle 9.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano. L'uomo è stato soccorso in arresto cardiaco e accompagnato d'urgenza al Niguarda. Purtroppo, però, per lui non c'è stato nulla da fare.

Gli agenti della locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. In base a quanto finora ripercorso, sembra che l'uomo sia caduto con la sua moto Piaggio, per cause ancora in via di accertamento, finendo nella corsia con senso di marcia opposto, dove è stato urtato da un'auto.