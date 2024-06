Motociclista muore davanti alla moglie dopo grave incidente

Un motociclista di 52 anni è morto dopo un incidente stradale, davanti agli occhi della moglie, anche lei rimasta gravemente ferita. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di domenica, attorno alle 14,30, a Costa Volpino (Bergamo).

La moto stava percorrendo via Cesare Battisti quando, all'improvviso e per cause in corso di accertamento, davanti alla chiesa del Piano si è trovata di fronte una Fiat Panda condotta da un 82enne del paese.

L'impatto è stato inevitabile e tragico. Vani i soccorsi del 118, che ha inviato sul posto le ambulanze e l'elisoccorso. A lungo il motociclista è stato sottoposto a manovre di rianimazione, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere e alla fine ne è stato constatato il decesso. L'uomo era di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia).

La moglie, 51 anni, molto grave, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Meno grave l'anziano automobilista. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. I