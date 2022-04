Incidente nel Milanese, cade con lo scooter: morto

Un uomo di 48 anni morto dopo una caduta con il suo scooter. Incidente in via Buozzi a San Donato Milanese, hinterland sud di Milano, nella prima mattinata di lunedì 11 aprile, intorno alle 7.30.

Sul posto sono accorsi ambulanza e automedica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, un cittadino italiano, che aveva riportato una profonda ferita al collo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli: la caduta è avvenuta in modo autonomo.

I carabinieri di San Donato sono intervenuti per effettuare i rilievi e gli accertamenti che hanno permesso di ripercorrere la dinamica del sinistro. Al lavoro sul luogo dello schianto anche polizia locale, che ha supportato i militari gestendo la viabilità.

In base a quanto ricostruito dai militari, lo scooterista avrebbe oltrepassato alcuni ingressi entrando in un'area cantiere del raccordo San Donato-Bagnolo. All'interno di questo spazio si sarebbe però scontrato con un cavo di ferro (utile a collegare le barriere mobili che delimitano il cantiere). Sarebbe questa la causa della sua caduta, risultata purtroppo fatale.