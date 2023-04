Cade dopo incidente e viene travolto da un camion: morto motociclista

Un motociclista di 65 anni, originario di Besana Brianza, è morto mercoledì pomeriggio in un incidente lungo la Strada Statale 36, che collega il lago di Como a Milano. L'uomo è rimasto coinvolto in uno schianto con un'auto attorno alle 18, all'altezza di Capriano di Briosco.

Il centauro si sarebbe schiantato contro un veicolo finendo rovinosamente sull'asfalto per poi venire travolto da un camion che stava sopraggiungendo, stando alla prima ricostruzione di MonzaToday. Sono stati subito allertati i soccorsi. L'uomo è stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale di Lecco in eliambulanza, ma è deceduto dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Poco dopo, sempre lungo la Ss36, ma nella corsia opposta rispetto a quella dove era avvenuto il drammatico incidente, c'è stato un tamponamento a catena, senza feriti gravi. I due incidenti, naturalmente, hanno creato importanti ripercussioni sul traffico.