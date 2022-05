Motociclista finisce sotto un tram fermo dopo incidente

La sua lunga scivolata si è fermata soltanto quando si è infilato sotto un tram, che per fortuna in quel momento era in sosta. È comunque in gravi condizioni il motociclista di 43 anni che, nel primo pomeriggio di mercoledì, è rimasto coinvolto in un incidente contro un'auto in corso 22 marzo a Milano.

A riportare i fatti ed una prima parziale dinamica è l'Agenzia regionale emergenza urgenza che sul posto ha mandato un equipaggio con l'ambulanza. Le condizioni del centauro sono state considerate subito gravi dal personale sanitario che lo ha trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Avrebbe riportato traumi alla testa, al bacino, all'addome e alla schiena.

Dalle 14 in poi il traffico lungo la strada è rimasto bloccato per permettere agli agenti della polizia locale di fare i rilievi. I 'ghisa' hanno gestito anche il traffico per buona parte del pomeriggio, attorno all'area dello scontro. Presenti anche i vigili del fuoco. Alcuni tram sono stati deviati dopo l'incidente.