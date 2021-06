Giovane in gravi condizioni dopo un incidente in moto a Milano

Un ragazzo di 23 anni in gravissime condizioni e un altro in codice verde. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica in via Cefalù a Milano.

Il conducente della moto ha perso il controllo del proprio veicolo per motivi ancora in corso di accertamento ed è caduto a terra. Ad avere la peggio è stato il passeggero. Il 23enne, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sarebbero molto delicate e la prognosi è riservata. Il motociclista è stato soccorso in codice verde ed è finito al San Carlo. In via Cefalù, il 118 è intervenuto con due ambulanze e un'automedica.

Oltre al personale sanitario, hanno fatto presenza gli uomini della polizia locale. Gli agenti hanno gestito la viabilità e fatto i rilievi per capire la dinamica. Da piazzale Beccaria confermano che nello schianto non sarebbero coinvolte altre vetture e che il centauro avrebbe fatto tutto da solo.