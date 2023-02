Si schianta contro un muro dopo un arresto cardiaco: incidente in centro a Milano

Un motociclista che si schianta contro un muro, e poi finisce a terra privo di sensi. L'arrivo delle ambulanze, il massaggio cardiaco sul posto e la corsa verso il vicino Policlinico. È in gravissime condizioni l'uomo che intorno alle 9 di mercoledì ha fatto un incidente lungo via Santa Sofia a Milano, all'altezza del civico 29.

Stando alla primissima ricostruzione degli stessi soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, è molto probabile che il motociclista abbia prima accusato il malore e poi sia andato a finire contro il muro. Per fortuna senza travolgere nessuno. Tre gli equipaggi che hanno prestato soccorso all'uomo, del quale ancora non è stata divulgata l'età. È stato trasportato al Policlinico in codice rosso e in pericolo di vita.

Nel frattempo in via Santa Sofia sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità e fare i rilievi. Il traffico è andato in tilt.