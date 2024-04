Scivola sui binari e si schianta contro il tram: grave una ragazza

Grave incidente sabato sera in corso di Porta Vittoria a Milano, dove una ragazza di 26 anni che viaggiava in scooter si è schiantata contro un tram di Atm. Stando a quanto finora appreso, la giovane avrebbe perso l'equilibrio scivolando sui binari - potrebbe aver influito anche il "gradino" che in quel punto divide la corsia per i bus e tram da quella per le auto - ed è finita contro il mezzo di Atm dopo aver fatto un volo di 5 metri.

Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche, la giovane è stata accompagnata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. Nella caduta e nel successivo impatto con il tram ha riportato ferite serie su tutto il corpo e le sue condizioni sono delicate.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.