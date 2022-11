Incidente tra due auto a Motta Visconti: uomo grave

Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Motta Visconti (Milano), nella tarda mattinata di giovedì. Poco dopo il mezzogiorno, l'auto sulla quale viaggiava, in via Vittorio Veneto, si è scontrata con una vettura guidata da una donna, rimasta illesa.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato due equipaggi su automedica e ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il ferito, secondo l'Areu, ha riportato un grave trauma al volto, all'addome e al bacino. I medici lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Vigevano.

I rilievi per capire la dinamica sono in mano ai militari dell'Arma della Compagnia Abbiategrasso.