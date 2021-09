A Sesto le prime multe in Italia ai ragazzi in monopattino senza casco

Ecco le sanzioni. Le "prime in Italia". La polizia locale di Sesto San Giovanni nel weekend ha multato cinque ragazzi, tutti maggiorenni, trovati a bordo di un monopattino elettrico senza il casco.

Nel comune alle porte di Milano è infatti necessario indossare il caschetto per effetto di un'ordinanza del sindaco Roberto Di Stefano arrivata dopo il dramma dello scorso 30 agosto, quando Fabio Mosca, un ragazzino di 13 anni, era morto dopo essere caduto da un monopattino prestato da un amico mentre percorreva la ciclabile di viale Gramsci.

Il giorno dopo, il primo cittadino aveva firmato il provvedimento che dispone limiti di velocità più bassi rispetto alle regole nazionali e, soprattutto, l'obbligo del casco per tutti, mentre a livello nazionale la prescrizione vale per i minorenni.

“Siamo il primo comune a emettere queste sanzioni, facendo rispettare l’ordinanza sindacale che ho firmato settimana scorsa - ha spiegato proprio Roberto Di Stefano -. I monopattini non sono mezzi da demonizzare, fanno parte della quotidianità delle nostre città, ma vanno assolutamente regolamentati per evitare altre tragedie. Mettersi il casco, pertanto, deve diventare un movimento automatico appena si sale sul monopattino perché può salvare la vita in caso di incidenti e brutte cadute”.

A Sesto, hanno fatto sapere dal comune, la locale sta intensificando i controlli sulle piste ciclabili, nelle zone pedonali, nei parchi, nelle vie e nelle piazze principali della città per far rispettare l’obbligo anche per i maggiorenni. Il mancato rispetto dell'ordinanza prevede multe da 50 euro.

"Ringrazio gli agenti della polizia locale per il lavoro di sensibilizzazione sul tema e per il capillare controllo del territorio. La sicurezza stradale - ha concluso il sindaco - è una priorità assoluta".