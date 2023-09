Investito sulle strisce pedonali da una ragazza: morto l'85enne

Si chiamava Giordano Gallotta l’uomo travolto martedì a Melegnano da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e deceduto dopo due giorni. L’85enne sarebbe stato investito da una ragazza di 19 anni rimasta ferita in modo lieve durante lo schianto.

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto, dove lo scooter con a bordo la ragazza non ha frenato in tempo travolgendo così Giordano Gallotta, che per l’impatto è stato sbalzato di un paio di metri. Trasportato con urgenza al Policlinico di Milano, l’uomo è stato ricoverato, ma le sue condizioni si sono aggravate nel giro di due giorni. La giovane, ora, rischia l’accusa per omicidio stradale.