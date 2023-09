Incidente in centro a Milano, ciclista travolta da un'auto: grave

Prima la caduta a terra, poi l'urto con l'auto. Lotta tra la vita e la morte la ciclista di 55 anni che è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'auto in via Ascanio Sforza a Milano nel pomeriggio di lunedì 11 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 17.30 all'altezza del civico 73, lungo l'alzaia del Naviglio Pavese. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, ma secondo una prima ricostruzione dei ghisa sembra che la donna stesse procedendo dal centro verso la periferia e l'automobile fosse alle sue spalle (e viaggiasse nella stessa direzione); la 55enne - per cause in via di accertamento - sarebbe rovinata a terra autonomamente e il conducente dell'automobile, un 60enne, non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitarla.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La donna, estratta dai soccorritori, è stata intubata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.

Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico e sarebbe in coma. Le sue condizioni sono particolarmente delicate. I ghisa stanno cercando di accertare la dinamica del sinistro sia attraverso le testimonianze delle persone presenti, qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.