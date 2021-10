Incidente in viale Monza, auto sfonda il muro e finisce dentro al negozio

Un negozio devastato, un'auto distrutta e un giovane di 26 anni in ospedale (fortunatamente non in gravi condizioni). È il bilancio di un incidente avvenuto in viale Monza a Milano all'alba di mercoledì 20 ottobre.

Tutto è accaduto poco prima delle 3:30 all'altezza del civico 280, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. La Renault Clio guidata dal 26enne, per cause in via di accertamento, è finita all'interno di un negozio di prodotti per la casa.

L'impatto è stato tremendo e non è escluso che l'auto procedesse a forte velocità dato che ha letteralmente sfondato un muro entrando all'interno del negozio. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli; sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso.