Incidente a Nizzolina, schianto tra un'auto e una moto: morto un 55enne

Un uomo di 55 anni è morto in un incidente stradale a Nizzolina (frazione di Marnate, comune al confine tra la città Metropolitana di Milano e la provincia di Varese) all'alba di giovedì 29 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 5 in via Luigi Morelli, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 55enne, a bordo di una moto, sia rovinato a terra dopo un violento urto con un'auto guidata da un uomo di 37 anni.

Le condizioni del 55enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.