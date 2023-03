Antonella e Loredana, nonna e nipotina morte nello schianto in auto

Aveva perso il papà in un tragico schianto in moto. Lei, a 15 anni, se n'è andata allo stesso modo. Insieme a sua nonna. Sono Antonella Rossetti, 58 anni, e la nipotina Loredana Raimondo, 15 anni, le due vittime dell'incidente avvenuto venerdì pomeriggio sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra le uscite di Pero e viale Certosa.

Le due viaggiavano su una Opel Corsa rossa rimasta coinvolta in uno schianto con altre due auto e un tir. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, per le due non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che riapre una ferita mai chiusa per la famiglia Raimondo.

Nel 2017, infatti, Roberto - papà della 15enne - era morto dopo essersi schiantato con la sua moto a Cerrione, nel Biellese, a causa di un capriolo che gli aveva attraversato la strada davanti. Dopo quella tragedia, Loredana si era trasferita con la mamma nel Bresciano. Ogni weekend, però, nonna Antonella andava a prenderla per riportarla in Piemonte, dove era cresciuta. Venerdì pomeriggio le due erano dirette proprio a Mongrando, il paese della nonna, quando la loro vita si è interrotta sulla A4.

Un'autostrada che appare sempre più maledetta. Mercoledì 22 febbraio, intorno a mezzogiorno, a perdere la vita sulla A4 era stata Beatrice Dell'Orto: l'impatto tra il suo Volkswagen Caddy e un camion non le aveva lasciato scampo. Il furgone guidato dalla donna, un'addestratrice di cani di 33 anni, aveva tamponato il tir, infilandosi in parte sotto il cassone del mezzo pesante. Nella notte tra venerdì e sabato 18 febbraio a morire erano state invece Laura Amato, 54 anni, e l'amica, 59enne Claudia Turconi. Le due, entrambe operatrici sanitarie, erano state uccise alla barriera di Milano Ghisolfa da un'auto impazzita. Erano ferme a bordo di una Lancia Y al casello, a ritirare il biglietto, quando erano state investite da un uomo di 39 anni alla guida di una Lancia Musa arrivata a circa 150 all'ora.