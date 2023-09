Nonna attraversa con la nipotina di 3 anni in braccio: investite da un'auto

Travolte insieme. Incidente stradale martedì pomeriggio a Settimo Milanese, dove una donna di 68 anni - residente in paese - e la sua nipotina di tre sono state investite da un'auto guidata da una 55enne, anche lei residente in zona.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 18 all'angolo tra via Alfieri e via Leopardi. La nonna, stando a quanto finora appreso, stava attraversando la strada con la piccola in braccio, quando proprio in via Alfieri - una vietta stretta e a senso unico - le due sarebbero state centrate dalla vettura, una Citroen C3.

La prima a dare l'allarme è stata la donna al volante della macchina, che si è subito fermata a prestare i primi soccorsi alle due. Sul posto sono poi intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, che hanno trasportato la bimba e la nonna in codice giallo in ospedale. Fortunatamente, comunque, nessuno di loro ha riportato ferite gravi e le loro condizioni sono giudicate buone.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale, cui spetterà il compito di accertare con precisione la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Dalle prime ricostruzioni, pare che la 68enne e la nipotina stessero attraversando sulle strisce pedonali, che si trovano proprio all'inizio della strada.