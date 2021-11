Nonna travolta mentre accompagna il nipotino a scuola: incidente in via Cittadini

Attimi concitati mercoledì mattina in via Pier Francesco Cittadini, a Milano, dove una donna di 72 anni è stata investita da un'auto mentre, presumibilmente, accompagnava il nipote di 7 anni a scuola. Anche il piccolo, travolto dalla caduto della nonna, è finito a terra. Per i due è stato necessario il trasporto in ospedale, anche se nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni. A confermare l'incidente, alle 8.20, è stata la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza.

Per soccorrere i due sono arrivate due ambulanze e un'automedica. La 72enne, stando a quanto riportato dal personale sanitario, ha riportato un trauma alla testa e alcune contusioni al gomito e al bacino. È stata accompagnata in al Niguarda in codice giallo. Con lei anche il bambino, in codice verde. Per il minore nessuna ferita ma solo molta agitazione.

In via Cittadini, zona Quarto Oggiaro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per fare i rilievi e gestire l'emergenza. Dalla centrale operativa dei "ghisa", per il momento, non emergono dettagli riguardo la dinamica dell'incidente.