Incidente a Nova Milanese, schianto auto-moto sulla Monza-Saronno: feriti due ragazzi

Incidente a Nova Milanese nella serata di domanica 16 agosto. Due ragazzi di 18 e 17 anni sono rimasti feriti in seguito allo schianto tra un'auto e una motocicletta. Il sinistro si è verificato pochi minuti prima di mezzanotte lungo la Monza-Saronno a ridosso di piazzale Libertà, proprio a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. Secondo quanto è trapelato, l'auto stava uscendo da un parcheggio quando è stata centrata dalla motocicletta per cause da accertare.

Sono stati i militari dell'Arma della compagnia di Desio i primi a intervenire in seguito all'urto. Sul posto, dopo la chiamata d'emergenza, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze in codice giallo. I due giovani feriti nello schianto, un minorenne di 17 anni e un 18enne, sono stati trasferiti negli ospedali Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza. Le loro condizioni sono serie, con diversi traumi, ma non sono in pericolo di vita. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri.