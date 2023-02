Finiscono fuori strada con l'auto: tre 19enni feriti dopo incidente a Noviglio

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale tra la notte di lunedì e martedì lungo la Strada Provinciale 203, a Noviglio (Milano). Si tratta di tre 19enni, due ragazze e un ragazzo.

L'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada poco prima delle 4, per cause ancora in corso di accertamento. I tre sono stati soccorsi da tre equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arrivati con due ambulanze e un'automedica. Sono stati trasportati negli ospedali San Matteo di Pavia e Humanitas di Rozzano.

Per il recupero dell'auto è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco. Ai rilievi e alla gestione del traffico ci hanno invece pensato i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso.