Lunghe code sull'Autostrada A8, alle porte di Milano, per un incidente

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A8, in direzione Milano, per un incidente stradale avvenuto dopo le 9 di giovedì. Lo schianto, nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante, è avvenuto nel tratto tra le uscite Fiera Milano/A52 tangenziale nord e Cascina Merlata/Gallaratese. Autostrade per l'Italia informa che al km 0, c'è una deviazione sul Nodo A8/A4 Torino-Trieste provenendo da Varese verso Milano.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tre mezzi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Gli equipaggi, due ambulanze e un'automedica, hanno soccorso due persone. Nessuna delle due sarebbe in gravi condizioni, secondo le prime informazioni.

Oltre al 118, hanno lavorato sul posto gli agenti della polizia locale, incaricati di fare i rilievi e gestire il traffico, e i vigili del fuoco del comando provinciale milanese.