Schianto sulla statale: bambina in ospedale, traffico in tilt

Grave incidente stradale lungo la Valassina (SS 36), in direzione Milano, verso le cinque di mercoledì pomeriggio nel tratto tra Verano Sud e Carate Brianza (in provincia di Monza-Brianza). Nello schianto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due automobili. Per consentire i soccorsi e ripulire il manto, la strada statale è stata chiusa verso sud.

Cinque i feriti: una bambina di 7 anni, una donna di 41 (la più grave) e un uomo di 40, portati in ospedale, oltre ad altre due persone medicate sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118 con 3 ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, che si occuperà dei rilievi.

Tre in ospedale

La donna di 41 anni, passeggera di un'auto, è stata portata al San Gerardo di Monza in codice rosso con traumi al cranico, al bacino e alla gamba. Il 40enne, conducente della vettura, è stato trasferito sempre al San Gerardo ma in codice giallo, con traumi minori al volto e alla gamba. La piccola di 7 anni si trova anch'essa al San Gerardo in codice giallo con un trauma minore al volto. Gli altri due uomini (un passeggero dell'auto e il conducente del camion) sono stati medicati in loco.