Incidente per Okafor, l'attaccante del Milan ferito alla testa

Incidente d'auto per Noah Okafor, il 23enne attaccante del Milan. Il giovane svizzero - due gol in questa stagione con i rossoneri - nelle scorse ore ha infatti lasciato il ritiro della sua Nazionale per un "lieve infortunio alla testa", stando a quanto reso noto dagli elvetici.

Il calciatore del Diavolo, secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, si sarebbe procurato la ferita in uno schianto in auto al ritorno dalla vittoriosa trasferta di Genova. Il 17 rossonero non sarebbe stato alla guida, ma avrebbe sbattuto il capo procurandosi un taglio al sopracciglio, poi medicato con diversi punti di sutura.

Arrivato nel ritiro della Svizzera - che il 15 ottobre affronterà la Bielorussia -, Okafor è stato visitato dallo staff medico e i dottori hanno preferito rimandarlo a casa per far sì che la ferita guarisse del tutto senza rischiare possibili colpi fortuiti.