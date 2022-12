Si ribalta col Range Rover e distrugge cancello villetta

Un suv Range Rover si è ribaltato su un fianco a Olgiate Olona (Varese) in via Armando Diaz. Il fatto è avvenuto nella serata dell'8 dicembre. Il guidatore, 53 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. È stato portato in ospedale a Busto Arsizio dai sanitari.

Per cause da accertare, infatti, l'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo e ha divelto la recinzione di un'abitazione e un contatore del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa.

I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo, tamponato la fuga di gas in attesa dei tecnici dell’azienda di gestione. Sul posto anche due ambulanze e i carabinieri di Busto per i rilievi.