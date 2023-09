Uccide una donna in auto e scappa dal fratello (dopo l'arresto): latitante arrestato in Spagna

Era colpevole di omicidio stradale per il quale stava scontando la pena ai domiciliari, l’uomo che è stato rintracciato dai carabinieri dopo due anni di latitanza in Spagna. L’ecuadoriano che si era rifugiato a casa del fratello è stato riportato in Italia, dove sconterà quasi otto anni nel carcere di Opera.

L'incidente risale al settembre del 2020. L’uomo, allora 35enne, viaggiava sulla Valassina all’altezza di Lissone quando ha impattato in maniera violenta contro una moto: a bordo una coppia di Monza. Per la donna niente da fare, trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo è morta poco dopo. Diverse le ferite riportate dal marito. Secondo quanto ricostruito, l’ecuadoriano ha abbandonato il veicolo per scappare a piedi verso la casa della sorella a Muggiò. Una fuga breve che si è conclusa con il fermo e la detenzione nel carcere di Monza dove i militari hanno accertato anche il tasso alcolemico ben sopra il limite.

Il pirata della strada, accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebrezza, era stato trasferito ai domiciliari dopo soli cinque mesi, a febbraio 2021. Ma dopo pochi mesi la fuga. L’uomo era evaso facendo perdere le proprie tracce. L’ecuadoriano, che nel frattempo era diventato ufficialmente latitante dopo la condanna definitiva, si era nascosto a casa del fratello in Spagna per sfuggire alla giustizia italiana. Grazie alla collaborazione con la guardia civil spagnola, il pirata della strada è stato rintracciato ed estradato in Italia dovendo scontare una condanna di 7 anni, 3 mesi e 26 giorni.